СБУ предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной

В Службе безопасности Украины сообщили о предъявлении обвинений Эльвире Набиуллиной, возглавляющей Банк России.

Представители СБУ утверждают, что собрали доказательства ее участия в финансирование военных группировок РФ.

По данным Службы безопасности, Эльвира Набиллуина организовала введение рублевой зоны в южных и восточных регионах Украины.

Кроме того, ее обвиняют в блокировании обращения гривны в координации с местными администрациями.