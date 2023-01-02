СБУ предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной
2023-01-02 16:28
В Службе безопасности Украины сообщили о предъявлении обвинений Эльвире Набиуллиной, возглавляющей Банк России.
Представители СБУ утверждают, что собрали доказательства ее участия в финансирование военных группировок РФ.
По данным Службы безопасности, Эльвира Набиллуина организовала введение рублевой зоны в южных и восточных регионах Украины.
Кроме того, ее обвиняют в блокировании обращения гривны в координации с местными администрациями.
Опубликовано: Светлана Репина