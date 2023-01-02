Джереми Реннер серьезно пострадал в аварии со снегоочистителем
Американский актер Джереми Реннер, известный своими фильмами от Marvel, получил серьезные травмы во время уборки снега.
Голливудская звезда был ранен «в результате несчастного случая, связанного с погодой», когда он работал на улице со снегоочистителем, сообщил агент Реннера отраслевым журналам « The Hollywood Reporter » и «Deadline».
Состояние 51-летнего актера «критическое, но стабильное».
«Его семья с ним, и о нем хорошо заботятся», — сказал агент Реннера. По информации The Hollywood Reporter, авария произошла недалеко от Рино, штат Невада, где кинозвезда владеет недвижимостью на озере Тахо.
Этот район пострадал от недавнего сильного зимнего шторма в США. Недавно Реннер сообщил о плохих погодных условиях в этом районе в онлайн-СМИ. 13 декабря он опубликовал в Твиттере фотографию автомобиля, утопающего в снегу, с подписью: «Снегопад на озере Тахо — это не шутка».
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Один из самых сильных зимних штормов за последние годы пронесся по Соединенным Штатам на Рождество. Это привело к пробкам на дорогах и отключению электроэнергии. Погибло более 60 человек.
Реннер наиболее известен своей ролью супергероя Marvel Соколиного Глаза. Его роли в фильмах «Повелитель бури» и «Город» принесли ему две номинации на «Оскар».
Опубликовано: Тарас Медведев