Джереми Реннер серьезно пострадал в аварии со снегоочистителем

Американский актер Джереми Реннер, известный своими фильмами от Marvel, получил серьезные травмы во время уборки снега.

Голливудская звезда был ранен «в результате несчастного случая, связанного с погодой», когда он работал на улице со снегоочистителем, сообщил агент Реннера отраслевым журналам « The Hollywood Reporter » и «Deadline».

Состояние 51-летнего актера «критическое, но стабильное».

«Его семья с ним, и о нем хорошо заботятся», — сказал агент Реннера. По информации The Hollywood Reporter, авария произошла недалеко от Рино, штат Невада, где кинозвезда владеет недвижимостью на озере Тахо.

Этот район пострадал от недавнего сильного зимнего шторма в США. Недавно Реннер сообщил о плохих погодных условиях в этом районе в онлайн-СМИ. 13 декабря он опубликовал в Твиттере фотографию автомобиля, утопающего в снегу, с подписью: «Снегопад на озере Тахо — это не шутка».