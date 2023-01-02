Зарубина отрицает, что победить на «Суперстар! Возвращение» ей помогла Пугачева, композицию которой певица исполняла в финале шоу

Победительница проекта "Суперстар! Возвращение" Ольга Зарубина опровергла информацию о том, что Алла Пугачева помогла ей одержать победу в телевизионном шоу.

Ольга Зарубина исполнила в финале "Суперстар! Возвращение" песню Аллы Пугачевой "Нас бьют - мы летаем", одержав победу в проекте. Сразу пошли слухи о том, что Алла Борисовна давала коллеге советы, как исполнять композицию.

Зарубина опровергла эту информацию, заявив, что с Пугачевой они не созванивались.

Ольга также отметила в интервью "МК", что никогда особо не дружила с артисткой. Песня коллеги в ее исполнении получилась мощной, так как она написана будто про жизнь Зарубиной.