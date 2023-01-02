Дочь бейсболиста Денниса Экерсли арестована: она бросила новорожденного сына умирать на морозе

26-летняя Александра Экерсли родила 25 декабря в лесу и бросила своего недоношенного младенца одного в холодной палатке, где он чудом остался жив.

Новорожденный мальчик несколько часов пролежал один, на полу в холодной палатке в лесу без одежды на сильном морозе.

Ребенок, появившийся на свет в день католического рождества, видимо, родился в рубашке, потому что смог выжить в таких экстремальных условиях.

Малыш к тому же был недоношенным и появился на свет шестимесячным - то есть на 3 месяца раньше положенного срока.

Про мать новорожденного известно следующее. Это 26-летняя Александра Экерсли, приемная дочь известного американского бейсболиста Денниса Экерсли, члена Залы славы МЛБ.

Девушка с 20 лет ушла из семьи и жила буквально на улице, не имея своего жилья, вела асоциальный образ жизни.

Александра употребляла наркотические и психотропные вещества и страдала психическими расстройствами.

Стать бездомной, по словам родителей, она решила сама, не желая лечиться и возвращаться домой.

Как утверждает приемная мать девушки, они с бывшим мужем постоянно убеждали Александру вернуться и оказывали ей всяческую помощь и поддержку.

Из заявления семьи Александры Экерсли:

“Мы совершенно опустошены событиями, которые развернулись в рождественскую ночь, когда наша дочь Элли родила ребенка, живя в палатке. Душераздирающе, что ребенок родился в таких немыслимых условиях и при таких трагических обстоятельствах ”

Родители утверждают, что не знали о беременности дочери.

Александра и сама заявила в полиции, что не знала о своей беременности и отправилась в лес, почувствовав недомогание.

Врачам она объяснила, что ощущала только сильные позывы в туалет и была крайне удивлена рождению ребенка.

В лесу она жила в палатке со своим бойфрендом, который тоже присутствовал при родах. По их словам, ребенок родился слабеньким и почти не плакал.

Девушка не знала, что с ним делать. Она не могла определить, жив он или мертв. Потом вызвала скорую помощь, потому что чувствовала себя плохо, у нее открылось кровотечение.

Эти двое оставили ребенка на полу и пошли дожидаться скорую помощь, удалившись от палатки. Они боялись, что полиция заберет у них временное жилье.

Вот почему девушка не сразу сказала правду о местонахождении ребенка, пытаясь ввести в заблуждение полицию.

Только через час безуспешных поисков Александра призналась, где оставила малыша. Когда ребенка нашли, он к удивлению спасателей был еще жив.

Сейчас его матери и ее сожителю предстоит отвечать перед законом за содеянное. Родители Александры пытаются отстоять свои права на внука и оформить над мальчиком опекунство.