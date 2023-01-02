Микроорганизмы «захватили» новозеландский круизный лайнер вместе с туристами

Из-за скопления на корпусе судна микроорганизмов, растений, грибков более восьмиста пассажиров не могут неделю сойти на берег.

Сотни туристов круизного лайнера Viking Orion вынуждены продолжать путешествие, хотя еще неделю назад должны были сойти на берег, сообщает сайт Звезда.ру.

Как пишет издание со ссылкой на американские СМИ, судну, которое вышло из Новой Зеландии, не дают пришвартоваться ни в своей стране, ни в соседней Австралии.

Причиной тому стало масштабное скопление на корпусе корабля микроорганизмов, растений, грибков. В частности, лайнеру отказали в возможнойсти войти в порты Крайстчерч и Данидин Новой Зеландии, а также порты Хобарт и Аделаида в Австралии.

Но, похоже, мучения отдыхающих - а это в основном американские туристы! - скоро закончатся. На помощь Viking Orion обещали прийти профессиональные водолазы. Специалисты очистят корпус корабля от микроорганизмов и растений.

Как уточняет издание, скопление биосуществ на корпусе лайнера опасно тем, что судно может занести микроорганизмы, водоросли, растения в среду, которая чужда для определенной экосистемы. И тем самым подвергнуть опасности местную экосистему