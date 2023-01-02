Турция требует от России и США выполнения обязательств по Сирии

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын напомнил, что его страна ожидает от России и США выполнения обязательств в части обеспечения безопасности на сирийской границе.

Он подчеркнул, что Турция намерена бороться с террористическими элементами, пока в стране и пограничном регионе не станет безопасно.

Ранее в Турции заявили о продолжении антитеррористических операций и пообещали не допустить образования зон, подконтрольных террористам, у границ страны.

Глава Минобороны Хулуси Акар отметил, что защита национальных интересов и прав – это единственная цель проводимых операций.