Пугачева заявила, что счастлива в Израиле

Алла Пугачева записала видео, где рассказала, почему чувствует себя счастливой в Израиле.

Алла Пугачева поделилась откровениями из Израиля, признавшись, что именно в этой стране чувствует себя счастливой.

Артистку поздравили с Новым годом друзья, а она в ответ она разослала видеоролик, который подписала "спасибо". Так Алла Борисовна ответила на пожелания счастья в новом году. https://t.me/mk_ru/21631

Пугачева сообщила, что в настоящее время она свободна и рядом с ней ее семья. Новый год артистка встречает в кругу людей, которые ее понимают, а также имеют совесть, честь и достоинство.