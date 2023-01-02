Пугачева заявила, что счастлива в Израиле
2023-01-02 18:14
Алла Пугачева записала видео, где рассказала, почему чувствует себя счастливой в Израиле.
Алла Пугачева поделилась откровениями из Израиля, признавшись, что именно в этой стране чувствует себя счастливой.
Артистку поздравили с Новым годом друзья, а она в ответ она разослала видеоролик, который подписала "спасибо". Так Алла Борисовна ответила на пожелания счастья в новом году. https://t.me/mk_ru/21631
Пугачева сообщила, что в настоящее время она свободна и рядом с ней ее семья. Новый год артистка встречает в кругу людей, которые ее понимают, а также имеют совесть, честь и достоинство.
Опубликовано: Наталья Гончарова