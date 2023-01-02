Shot: Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил на фразу «Слава Украине!» словами «Героям слава!»
2023-01-02 18:21
Telegram-канал Shot сообщает, что во время корпоратива в Дубае Валерий Меладзе ответил на фразу «Слава Украине!» словами «Героям слава!».
На канале опубликовано видео, где поклонник обращается к Меладзе с этой фразой.
Однако качество видео низкое, а сам певец ответил поклоннику, убрав микрофон. Из-за этого слов его ответа разобрать невозможно.
В ролике видно, что поклонника обрадовали слова Меладзе. Между тем сам артист заявил, что он «вне политики».
Опубликовано: Светлана Репина