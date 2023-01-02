Shot: Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил на фразу «Слава Украине!» словами «Героям слава!»

Telegram-канал Shot сообщает, что во время корпоратива в Дубае Валерий Меладзе ответил на фразу «Слава Украине!» словами «Героям слава!».

На канале опубликовано видео, где поклонник обращается к Меладзе с этой фразой.

Однако качество видео низкое, а сам певец ответил поклоннику, убрав микрофон. Из-за этого слов его ответа разобрать невозможно.

В ролике видно, что поклонника обрадовали слова Меладзе. Между тем сам артист заявил, что он «вне политики».