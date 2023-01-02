Коэн: Израиль возобновит прямые контакты с Россией и будет меньше говорить об Украине

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил о намерениях возобновить прямые контакты с Россией и меньше говорить о ситуации на Украине.

2 декабря израильская газета «Гаарец», со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэна, сообщило о намерениях Тель-Авива возобновить прямые контакты с Москвой и делать меньше публичных заявлений об украинском конфликте.

Обозреватели «Гаарец» отмечают, что Коэн отказался комментировать запрос киевского режима на оборонительное вооружение от Израиля, но пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.