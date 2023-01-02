Пользователи британского новостного портала Daily Mail выступили с критикой генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что боевые действия в Украине будут длиться долго.

Информагентство Daily Mail опубликовало фрагмент свежего интервью Йенса Столтенберга, который публично заявил, что странам НАТО следует готовится к длительному конфликту на территории Украины, увеличив поддержку Киева в военном и финансовом планах.

Комментаторы DM сошлись во мнении, что администрация Североатлантического альянса успешно извлекает выгоду из украинского кризиса, в то время как налогоплательщики западных государств испытывают все последствия инфляции, вызванной поставками оружия Киеву и санкциями против России.