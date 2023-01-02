Полиция Украины расстреляла гражданский автомобиль у храма в Днепропетровске

Агентство "Клименко тайм" сообщило об обстреле легковой машины сотрудниками МВД у днепропетровского храма.

Вечером 2 января журналисты интернет-издания "Клименко тайм" опубликовали новость о том, что украинские полицейские произвели обстрел гражданского автомобиля типа седан возле храма в Днепропетровске. Сотрудники СМИ ссылаются на появившуюся в интернете видеозапись, на которой видно, как машина ездит рядом с несколькими работниками украинского МВД в непосредственной близости от местной церкви.

Спустя несколько мгновений от начала видеоролика раздаются характерные звуки стрельбы, после чего видео обрывается. Очевидцы событий отмечают, что на видео запечатлен момент начала атаки полицейских на легковую машину.