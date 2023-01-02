Моравецкий напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что сделает первым делом после встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалём.

2 января польский премьер Матеуш Моравецкий публично заявил, что в случае личной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём он незамедлительно напомнит коллеге о том, что Варшава не потерпит любых попыток восхваления Степана Бандеры, поскольку он является нацистским преступником.

Характерно, что ранее украинская Верховная рада разместила новый пост в Twitter, где напомнила подписчикам о дне рождения Бандеры, чем вызвала массу критики на Западе.