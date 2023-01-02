В Бразилии поклонники Пеле начали прощаться со своим кумиром

В Бразилии на стадионе футбольного клуба «Сантос» поклонники Пеле начали прощаться со своим кумиром.

В понедельник, 2 января 2022 года, новостной портал G1 сообщил о том, что поклонники единственного футболиста, становившегося чемпионом мира как игрок, Пеле начали прощаться со своим кумиром на стадионе клуба «Сантос» в одноименном городе в бразильском штате Сан-Паулу.

Отмечается, что попрощаться с ушедшим из жизни 29 декабря 2022 года Пеле приехали также его родственники, друзья, бывшие игроки «Сантоса» и представители правительства.