Врач из Египта рассказал о достоинствах куриных ножек, которые принесли США огромную прибыль
Доктор Бассем Аюб, терапевт, специалист по вопросам здорового похудения в Америке, объяснил, почему в США зарабатывают миллиарды на продаже куриных ножек.
Доктор Бассем Аюб настоятельно рекомендовал египтянам обратить внимание на такой полезный и вместе с тем дешевый продукт.
Египетский врач подтвердил, что Соединенные Штаты Америки уже заработали миллиарды долларов от продажи куриных ножек в Китай и азиатские страны.
Массовый импорт куриных ножек объясняется, по мнению специалиста, их невероятной пользой для здоровья.
Терапевт назвал три главных преимущества введения в рацион куриных ножек.
Во-первых, в них содержится большое количество коллагена, который омолаживает и питает кожу, а также улучшает состояние волос.
По мнению Бассема Аюба, среди граждан Азии трудно найти человека, который страдает от преждевременного старения кожи или имеет проблемы с волосами.
И это объясняется постоянным присутствием в их рационе мяса куриных ножек.
Второй плюс этого продукта - помощь при решении проблем с пищеварением. Суп из куриных ножек в Китае предлагают как эффективное средство лечения желудочных заболеваний.
Третье преимущество куриных ножек, по мнению Бассема Аюба, в их способности восстанавливать мышцы и кости. Такое свойство было выявлено в ходе специального научного исследования.
В нем были изучены данные о пациентах с проблемами костно-мышечного аппарата, регулярно употреблявших в пищу куриные ножки.
Результаты подтвердили положительное влияние этого продукта на здоровье.
Опубликовано: Храмова Оксана