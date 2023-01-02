Врач из Египта рассказал о достоинствах куриных ножек, которые принесли США огромную прибыль

Доктор Бассем Аюб, терапевт, специалист по вопросам здорового похудения в Америке, объяснил, почему в США зарабатывают миллиарды на продаже куриных ножек.

Доктор Бассем Аюб настоятельно рекомендовал египтянам обратить внимание на такой полезный и вместе с тем дешевый продукт.

Египетский врач подтвердил, что Соединенные Штаты Америки уже заработали миллиарды долларов от продажи куриных ножек в Китай и азиатские страны.

Массовый импорт куриных ножек объясняется, по мнению специалиста, их невероятной пользой для здоровья.

Терапевт назвал три главных преимущества введения в рацион куриных ножек.

Во-первых, в них содержится большое количество коллагена, который омолаживает и питает кожу, а также улучшает состояние волос.

По мнению Бассема Аюба, среди граждан Азии трудно найти человека, который страдает от преждевременного старения кожи или имеет проблемы с волосами.

И это объясняется постоянным присутствием в их рационе мяса куриных ножек.

Второй плюс этого продукта - помощь при решении проблем с пищеварением. Суп из куриных ножек в Китае предлагают как эффективное средство лечения желудочных заболеваний.

Третье преимущество куриных ножек, по мнению Бассема Аюба, в их способности восстанавливать мышцы и кости. Такое свойство было выявлено в ходе специального научного исследования.

В нем были изучены данные о пациентах с проблемами костно-мышечного аппарата, регулярно употреблявших в пищу куриные ножки.

Результаты подтвердили положительное влияние этого продукта на здоровье.