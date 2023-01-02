Янг: экономику коллективного Запада ждёт коллапс после поражения на Украине
2023-01-02 20:36
Американский политик Джеффри Янг заявил, что экономику коллективного Запада ждёт коллапс после решительного поражения США и НАТО в украинском конфликте.
2 января американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своём аккаунте Twitter предрёк крах западного империализма на фоне неминуемого обвала доллара.
Янг пояснил, что США, НАТО и киевский режим потерпят поражение на Украине, после чего введённые против России санкционные ограничения станут причиной коллапса западной экономики.
Опубликовано: Диана Мудреченко