В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога.

В понедельник ночью, 2 января 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины звучит сирена воздушной тревоги.

На данный момент информации о «прилётах» в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в регионах Украины, где не объявлена воздушная тревога, со стороны Вооружённых сил Российской Федерации нет.