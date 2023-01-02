В Офисе Зеленского сообщили, что саммит Украина – Европейский союз пройдёт 3 февраля в Киеве.

2 января пресс-служба Офиса президента Украины на официальном веб-сайте сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе переговоров Зеленский договорился с фон дер Ляйен, что 3 февраля текущего года в Киеве состоится саммит Украина – Европейский союз, а также обсудили ожидаемые результаты данной встречи.

Отдельной темой разговора стала реализация новой программы макрофинансовой помощи Украине на €18 миллиардов, первый транш которой в размере €3 миллиардов Владимир Зеленский рассчитывает получить уже в этом месяце.