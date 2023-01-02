Олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет

Российский хоккеист Сергей Баутин ушёл из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

В понедельник, 2 января 2022 года, пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо» на официальном веб-сайте сообщила о смерти пятидесятипятилетнего олимпийского чемпиона 1992 года по хоккею Сергея Баутина.

Отмечается, что экс-защитник московского «Динамо» Сергей Баутин, который в 2014 году был введен в Зал Славы Отечественного хоккея, ушёл из жизни после продолжительной болезни.