В Совфеде РФ предлагают отнять у Валерия Меладзе российское гражданство
Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева, предложившая лишить певца паспорта гражданина РФ.
У российского певца Валерия Меладзе надо отобрать паспорт гражданина Российской Федерации, считает член Совета Федерации страны Елена Афанасьева.
«За такое Валерия Меладзе надо не званий лишать, а гражданства Российской Федерации», — так написала сенатор в личном Telegram-канале.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов инициировал лишение певца всех имеющихся у Меладзе званий.
Причиной для заявлений стало то, что на заграничной вечеринке исполнитель вслух озвучил украинский националистический лозунг.
Сам певец никак не комментирует случившееся. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью 5-tv.ru также не стал комментировать инцидент, а просто заявил, что «это подстава».
Опубликовано: Светлана Гаврусева