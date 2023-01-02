В Совфеде РФ предлагают отнять у Валерия Меладзе российское гражданство

Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева, предложившая лишить певца паспорта гражданина РФ.

У российского певца Валерия Меладзе надо отобрать паспорт гражданина Российской Федерации, считает член Совета Федерации страны Елена Афанасьева.

«За такое Валерия Меладзе надо не званий лишать, а гражданства Российской Федерации», — так написала сенатор в личном Telegram-канале.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов инициировал лишение певца всех имеющихся у Меладзе званий.

Причиной для заявлений стало то, что на заграничной вечеринке исполнитель вслух озвучил украинский националистический лозунг.

Сам певец никак не комментирует случившееся. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью 5-tv.ru также не стал комментировать инцидент, а просто заявил, что «это подстава».