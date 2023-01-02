Гастроэнтеролог Абдулла Аль-Диаби назвал 5 факторов, затрудняющих лечение хеликобактер пилори

Желудочная бактерия H. pylori является причиной многих желудочно-кишечных заболеваний. Избавиться от нее непросто. Специалист указал пять основных причин, мешающих лечению.

Консультант по внутренним заболеваниям и гастроэнтерологии Абдулла Аль-Диаби на своей странице в твиттере рассказал о существующих проблемах в лечении желудочной инфекции хеликобактер.

Специалист назвал пять основных факторов, которые препятствуют избавлению от опасной бактерии.

Причина первая - отсутствие в терапевтическом курсе препаратов антисекреторного действия. Антациды - препараты, нейтрализующие действие соляной кислоты в желудке.

Следующий фактор - несоблюдение рекомендаций врача по срокам приема назначенных лекарственных препаратов.

Неоконченный курс лечения провоцирует дальнейшее размножение бактерии в желудке.

Третья причина перекликается со второй и подразумевает устойчивость хеликобактер пилори к антибиотикам.

Патоген быстро привыкает к препаратам, поэтому важно доводить лечение до конца, не прерывая курс на середине.

Тогда бактерии не успеют развить устойчивость к антибактериальным средствам. Если это все же случается, необходим повторный курс с подбором новых более сильнодействующих препаратов.

Четвертая причина, влияющая на активное размножение хеликобактер в желудке, - это ожирение.

Оно, как правило, сопровождается злоупотреблением вредной пищи (фастфуд, жареное, соленое, острое, газировка) и отсутствием в рационе кисломолочной продукции.

Все это создает благоприятные условия для развития желудочной бактерии.

Курение - пятый фактор, мешающий избавлению от хеликобактер.

Вредная привычка ухудшает кровообращение в желудке и снижает защитные свойства слизистой оболочки, значительно снижая эффективность борьбы с желудочной бактерией.