У звезды мирового тенниса Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и груди

66-летняя бывшая первая ракетка планеты намерена не сдаваться и сделать все, чтобы избавиться от болезни.

Впервые о болезни Навратилова рассказала в 2010 году. Злокачественную опухоль на ранней стадии обнаружили во время маммограммы. Теннисистка тогда эмоционально отреагировала на этот диагноз и разрыдалась, сообщает СтарХит.

«Я плакала. Это стало громом среди ясного неба. Я чувствовала себя хозяйкой собственной жизни и тела, а когда это случилось, - растерялась. Это был шок, ведь я была такой здоровой», — делилась своей проблемой первая ракета мира.

Легендарной спортсменке сразу сделали операцию, она прошла курс лучевой терапии. Казалось, болезнь отступила, и жизнь вернулась в нормальное русло. Но через десяток с небольшим лет болезнь дала о себе знать с двойной силой. У Навратиловой обнаружили рак груди и горла.

Многократная чемпионка Уимблдона уверена, что борьба с коварной болезнью не проиграна: «Этот двойной удар более серьезный, однако поправимый. Надеюсь на благоприятный исход и буду бороться изо всех сил», - подчеркнула спортсменка.

Медики повторно обнаружили рак после того, как в начале ноября заметили увеличенный лимфатический узел на шее теннисистки. После дополнительных анализов выявили еще и опухоль в груди. Обе формы рака - первой стадии.

После этих новостей Мартина решила сконцентрировать силы на своем здоровье и отказалась от комментаторской работы на Открытом чемпионате Австралии.

Навратилова - 59‑кратная победительница состязаний Большого Шлема. Она также - бесспорная рекордсменка по количеству титулов в одиночном разряде.