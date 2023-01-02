Haberturk: Турция официально вышла из Стамбульской конвенции

Турецкий высший административный суд одобрил выход Турции из Стамбульских соглашений.

2 января турецкая ежедневная газета Haberturk сообщил о том, что турецкий высший административный суд признал законным и одобрил выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Решение о выходе из Стамбульской конвенции было принято в марте 2021 года из-за того, что Стамбульская конвенция, по мнению правительства, противоречит традиционным устоям Турции.