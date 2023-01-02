Российские силы ПВО сбили два украинских дрона над морем у Севастополя
2023-01-02 22:48
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы ПВО сбили два украинских дрона над Чёрным морем.
2 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над морем у берегов города.
Развожаев отметил, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации продолжают успешно отбивать атаку со стороны ВСУ, а также призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие.
Опубликовано: Диана Мудреченко