Экс-советник Зеленского Олег Соскин утверждает, что правительство Украины систематически скрывает подлинные данные о последствиях ударов по энергосистеме страны.

В понедельник бывший советник Владимира Зеленского Олег Соскин публично заявил, что администрация Киева не желает обнародовать информацию о реальных последствиях российских артиллерийских ударов по украинской энергетической системе. Также Соскин сообщил, что украинское правительство отказывается сообщать настоящие цифры потерь в рядах ВСУ.

По мнению Олега Соскина, в офисе Зеленского понимают, что если сообщить украинцам данные о реальном положении дел в стране, то её население осознает, что конфликт с Россией уже проигран.