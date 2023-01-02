В дом Анастасии Заворотнюк поступили плохие новости

Тревожная информация в отношении много лет сражающейся с тяжелой болезнью актрисы пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали.

Как известно, Анастасия Заворотнюк много лет сражается с раком мозга. С сентября 2022 года актриса находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. Звезду поместили в частную клинику, содержание в которой обходится семье в копеечку.

Муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев, тратит миллионы рублей на содержание жены в лечебном учреждении, сообщает Экспресс газета

Между тем под Новый год в дом звезды пришли новости. которых не ждали. Как выяснилось, у актрисы скопились солидные долги перед государством. Знаменитость не оплатила транспортный и земельный налоги, а также штрафы и пени. Всего она задолжала 150,9 тысячи рублей.

При этом некоторые из счетов не оплачены еще с 2014 года. В особняк звезды в итоге могут нагрянуть судебные приставы.

Впрочем, родным звезды «Моей прекрасной няни» последние годы непросто сводить дебет и кредит. Петр Чернышов выбивается из сил, чтобы заработать средства на лечение избранницы.

Спортсмен, напоминает издание, выступает в ледовом шоу Татьяны Навки. По данным КП, за новогодние праздники фигурист заработает на выступлениях свыше 3 миллионов рублей. Скорее всего, весь гонорар уйдет на лечение любимой жены.