Принц Гарри пожаловался, что в его отношениях с отцом и братом не хватает теплоты

Герцог Сассекский считает, что его родные не демонстрируют никакого желания примирения, и его это огорчает.

Принц Гарри хочет, чтобы его отец король Карл III и брат Уильям, являющийся наследником престола, относились к нему как к члену семьи, родному человеку, а не с позиций представителей института монархии, сообщает Рамблер.

"Я хочу, чтобы мой отец вернулся. Чтобы мой брат вернулся", - сказал герцог Сассекский в интервью телеканалу. Он имел в виду возврат к отношениям, существовавшим до того, как принц Гарри вместе с женой Меган Маркл решили отказаться от роли старших членов королевской семьи Британии и переехали в США.

"Я хочу семью, а не институцию", - подчеркнул принц Гарри. И отметил, что его близкие "не продемонстрировали никакого желания примирения".

В интервью, выход которого запланирован на 8 января, сын короля также заявил, что его семье выгодно, чтобы они с женой воспринимались "как злодеи". И добавил: "это никогда не должно было случиться подобным образом".

В январе 2020-го года принц Гарри и его жена Меган отказались от своих ролей в королевской семье. Пара утратила возможность официально представлять монарха в поездках и исполнять иные церемониальные обязанности, а также пользоваться титулом Их Высочеств.

Они перебрались на место жительства в США, купили дом в Санта-Барбаре и воспитывают двоих детей - сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

В декабре 2022 года на Netflix вышел 6-серийный документальный фильм, где принц Гарри и его жена рассказывают о сложностях, с которыми столкнулись во время их совместной жизни в Великобритании.