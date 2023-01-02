Булавко: войска ПВО и ВВС и Беларуси готовы к любому развитию сюжета

Представитель белорусского Министерства обороны Анатолий Булавко прокомментировал инцидент с падением украинской ракеты в Брестской области Беларуси.

Сотрудник Минобороны РБ по идеологической работе Анатолий Булавко дал интервью местному телеканалу СТВ, где заявил, что после недавнего инцидента с падением ракеты вооружённых сил Украины в Брестской области войска противовоздушной обороны и военно-воздушные силы Беларуси готовы к любому развитию событий.

Примечательно, что ранее в Министерстве обороны Беларуси отметили, что ведомство рассматривает намеренную провокацию со стороны Киева как одну из версий падения ВСУ в стране.