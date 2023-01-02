Моравецкий: Варшава не забудет геноцид поляков, погибших от рук украинцев

Матеуш Моравецкий прокомментировал новость о том, что аккаунт Верховной рады в соцсетях поздравил население страны с днём рождения Степана Бандеры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал оценку решению украинской Верховной рады поздравить жителей Украины с днём рождения Степана Бандеры, назвав его нацистским преступником. По словам Моравецкого, администрация Варшавы считает недопустимой героизацию деятелей нацистского движения, имевших отношение к убийству мирных граждан.

Также Матеуш Моравецкий напомнил, что в годы Второй мировой войны на Волыне от рук украинцев погибло от 100 до 200 тысяч поляков. Моравецкий отметил, что данный инцидент признан геноцидом, факт которого в Польше никогда не забудут.