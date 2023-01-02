Издание Daily Mail утверждает, что американский Минюст скрывает связь Пекина и Киева с родственниками Джо Байдена.

Британская газета Daily Mail уведомляет, что Министерство юстиции Соединённых Штатов отказывается обнародовать 400 страниц архивных документов, которые подтверждают, что Хантер и Джим Байден, сын и брат действующего американского президента, имели экономические связи с Россией, Китаем и Украиной.

По данным DM, местный юрист Кевин Эванс подал в суд на Минюст США, потребовав опубликовать документы о связях родственников Байдена с Москвой, Киевом и Пекином в соответствии с законом о свободе распространения информации, однако ведомство отказалось это делать, признав, что подобные документы в количестве 400 страниц действительно существуют.