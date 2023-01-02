Офис Зеленского: саммит «Украина — ЕС» пройдёт в Киеве 3 февраля

Пресс-служба офиса Владимира Зеленского анонсировала проведение саммита "Украина - Евросоюз".

В ночь на 3 января офис Владимира Зеленского обнародовал пресс-релиз, согласно которому накануне прошли телефонные переговоры между украинским президентом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, в документе сказано, что во время беседы фон дер Ляйен и Зеленский договорились о проведении нового раунда очных переговоров 3 февраля в Киеве.

По данным СМИ, речь идёт о проведении саммита "Украина - Европейский союз", который пройдёт в украинской столице и вероятно будет включать в себя приезд Урсулы фон дер Ляйен, ранее уже посещавшей город Буча в Киевской области.