Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины

В ночь на 3 января в четырёх областях Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги, оповещающей население о ракетной угрозе.

В полночь вторника пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины опубликовала сведения о том, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также известно, что сигнал тревоги звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области и Запорожья.

По данным Владимира Зеленского, армия России намеревается интенсифицировать атаки на энергетические объекты Украины с помощью дронов-камикадзе.