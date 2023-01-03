Сахарный диабет и новогоднее застолье: продукты, от которых лучше отказаться

Людям, страдающим диабетом, в праздничных посиделках с обилием вредной еды лучше не участвовать. В такие дни при отступлении от рекомендованной диеты заметно повышается уровень сахара в крови.

Особое внимание диабетикам следует обратить на пять перечисленных ниже продуктов. Их лучше не есть вовсе или сократить употребление до минимума.

Сладкие фрукты

Большое количество сахара содержится в бананах, манго, личи, вишне. От них стоит отказаться.

Хорошей заменой станут фрукты с низким уровнем сахара, обогащенные клетчаткой, которая затормаживает усвоение сахара.

Это могут быть яблоки, персики, цитрусовые, груши, красные фрукты (малина, клубника, гранат и так далее).

Белый хлеб

Батоны, багеты, булки отличаются высоким гликемическим индексом, в их составе много сахара.

Белой мучной выпечке лучше предпочесть черный хлеб, пресный, овсяный или зерновой хлеб. Эти продукты отличаются низким гликемическим индексом.

Соусы промышленного производства

По возможности нужно исключить из рациона сладкие переработанные соусы вроде майонеза, кетчупа для барбекю, они вызывают резкое повышение сахара в крови.

Вместо покупных соусов лучше использовать легкие заправки домашнего приготовления.

Шоколадные изделия

Между приемами пищи не стоит перекусывать шоколадом. Если убрать этот продукт совсем не получается, можно ограничить его до 1-2 маленьких плиточек.

Съедать их надо после еды в качестве десерта, например, с чаем или кофе.

Сухофрукты, семена масличных культур

Не самым лучшим перекусом для диабетиков будут орехи и семечки (арахис, кешью, фисташки, подсолнечник), а также сухофрукты (курага, изюм, инжир, финики).

В этих продуктах много омега-3, но они также содержат большое количество сахара.