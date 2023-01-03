Президент Бразилии посетит стадион «Сантос», чтобы попрощаться с Пеле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник утром отправится в город Сантус, чтобы отдать дань уважения легендарному футболисту Пеле.

Лула, приведенный к присяге в качестве президента в воскресенье, таким образом, совершит первую за свой срок поездку за пределы Бразилиа, чтобы отдать дань уважения Пеле.

Гроб с Пеле выставлен на стадионе «Сантос» для прощания.

Лула сообщил, что собирается прибыть на прощание с королем футбола в 9 утра в знак солидарности со своей семьей.