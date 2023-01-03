Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии с 2024 года

Российский гроссмейстер Александра Костенюк будет выступать на соревнованиях под флагом Швейцарии с 2024 года.

2 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Швейцарскую федерацию шахмат, сообщило о том, что гроссмейстер Александра Костенюк, имеющая швейцарское гражданство, с 1 января 2024 года станет членом женской сборной Швейцарии.

В настоящее время Костенюк выступает под флагом Международной шахматной федерации.

Отмечается, что если бы российская шахматистка начала выступать под флагом Швейцарии в 2023 году, то Швейцарская федерация шахмат была бы должна заплатить Федерации шахмат России комиссию в размере $10 000.