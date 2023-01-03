«Страна.ua»: мощные взрывы прогремели в Краматорске, Славянске и Дружковке

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в подконтрольных ВСУ городах Краматорск, Славянск и Дружковка в ДНР.

3 января украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщает о том, что в городах Краматорск, Славянск и Дружковка в ДНР, временно находящихся под контролем киевского режима, слышны мощные взрывы.

Отмечается, что заместитель главы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в своём Tg-канале подтвердил информацию о «прилёте» по Дружковке, в результате которого на поражённом объекте вспыхнул пожар.