Welt: жители Германии пессимистично смотрят на будущее из-за роста инфляции

Издание Die Welt утверждает, что немцы впадают в состояние пессимизма при прохождении социологических опросов на тему собственного будущего.

Во вторник журналисты немецкого журнала Welt со ссылкой на соцопросы компании EY сообщили, что не менее 56-ти процентов населения Германии настроены негативно в отношении своих прогнозов на будущее, поскольку растущие показатели инфляции всё чаще заставляют немцев экономить с целью оплатить отопление и электроснабжение в собственном доме.

Примечательно, что в прошлом году лишь 34 процента жителей ФРГ были настроены пессимистично в своих футурологических прогнозах несмотря на бушующую пандемию коронавируса.