Конгресс США приступает к работе под контролем оппозиционной к Байдену Республиканской партии

Нижняя палата американского конгресса при ступает к работе под контролем победившей на выборах Республиканской партии.

Во вторник примут присягу и приступят к работе депутаты конгресса США. После победы на парламентских выборах, контроль над нижней палатой установила Республиканская партия.

Оппоненты действующего президента США Джо Байдена ранее неоднократно высказывались о полной заморозке или значительном сокращении военной помощи Украине.

После установления контроля над конгрессом, республиканцы получили реальную возможность свернуть запущенные Байденом программы в отношении Киева.