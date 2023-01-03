Конгресс США приступает к работе под контролем оппозиционной к Байдену Республиканской партии
2023-01-03 01:33
Нижняя палата американского конгресса при ступает к работе под контролем победившей на выборах Республиканской партии.
Во вторник примут присягу и приступят к работе депутаты конгресса США. После победы на парламентских выборах, контроль над нижней палатой установила Республиканская партия.
Оппоненты действующего президента США Джо Байдена ранее неоднократно высказывались о полной заморозке или значительном сокращении военной помощи Украине.
После установления контроля над конгрессом, республиканцы получили реальную возможность свернуть запущенные Байденом программы в отношении Киева.
Опубликовано: Максим Алексеев