Байден опроверг заявление президента Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях

Глава Белого дома опроверг заявление лидера Южной Кореи о переговорах по поводу проведения совместных ядерных учений.

Президент США Джо Байден заявил, что переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёль о проведении совместных ядерных учений не проводилось, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Нет", ответил Байден на вопрос журналиста, проводились ли американо-корейские переговоры по поводу совместных ядерных учений.

Ранее Юн Сок Ёль в интервью "Часое Ильбо" заявил, что США и Южная Корее ведут переговоры о проведении совместных ядерных учений в ответ на опасность, которая исходит от Северной Кореи.