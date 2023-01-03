Во Флориде наплыв кубинских мигрантов привел к закрытию национального парка

Национальный парк Драй-Тортугас, группа островов к западу от Флориды, останется закрытым до дальнейшего уведомления из-за увеличения числа лодок, прибывающих с Кубы, объявили власти США в понедельник (2 января).

Отдаленный район, известный историческим фортом Джефферсон, находится в 110 км к западу от Ки-Уэста, самого южного города Флориды, и чуть более 160 км к северу от Гаваны, кубинской столицы.

«Парк будет временно закрыт для публики, пока правоохранительные органы и медицинский персонал оценивают, лечат и координируют транспортировку в Ки-Уэст примерно 300 мигрантов, прибывших в парк за последние два дня», — сообщила служба в воскресенье.

«Как и везде во Флорида-Кис, в парке в последнее время наблюдается увеличение числа людей, прибывающих на лодках с Кубы на острова национального парка Драй-Тортугас», — добавил источник. В пресс-релизе уточняется, что парк должен быть закрыт на несколько дней.

Национальный парк Драй-Тортугас сообщил, что после прибытия мигрантов «службы экстренного реагирования обеспечивают еду, воду и базовую медицинскую помощь до тех пор, пока не прибудет Министерство внутренней безопасности и не возьмет на себя все операции».