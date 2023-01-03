Поймали с поличным: молодые мамы занимались рекламой наркомаркета

В Гомеле задержали двух женщин, наносивших на стены и заборы надписи с адресами наркомаркета.

Две молодые мамы в Гомеле вместо того, чтобы заниматься своими детьми, решили заняться распространением наркотиков и рекламой интернет-магазинов по их продаже. Они успели нанести на стены и заборы восемьдесят надписей с адресом наркомаркета. Что ими двигало?

Как уточнил начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля Александр Красовский, в отдел стали поступать заявления о том, что на стенах, воротах, заборах кто-то пишет тексты с рекламой интернет-магазина по продаже психотропов.

"При проведении оперативных мероприятий выяснилось: преступной деятельностью занимаются женщины 1993-го и 1998-го годов рождения. За четыре выхода они успели нанести 80 надписей размером 2 на 2 метра. Молодые мамы при этом свои преступные действия совершали прямо с коляской", - цитирует представителя правоохранительных органов газета "Маяк".

Нанесенный ими ущерб составляет более 40 базовых величин. Молодым мамам грозит наказание по статье 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества» или по статье 341 УК «Нанесение циничных надписей». Их действия предстоит квалифицировать Гомельскому городскому отделу СК.

Нарушительницам также придется возместить ущерб. Их семьи поставлены на учет - как находящиеся в социально опасном положении.

Как выяснилось, обе дамы не работают и к тому же являются системными потребителями наркотиков. И это при том, что государство создает для семей с детьми все условия. В этом пакете есть единовременные выплаты, субсидии на строительство жилья, материнский капитал и многие другие меры поддержки.

Но, вместо того, чтобы растить детей, молодые мамы умудрялись спускать деньги на наркотики, медленно убивая себя и лишая будущего своих детей, а также содействуя распространению зла.