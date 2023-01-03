Столетняя женщина в силу болезни пребывает в собственном иллюзорном мире и не может до конца осознавать реальность.

Мария Лючия ду Насименто, которая является родной сестрой легендарного футболиста, раскрыла неожиданные штрихи штрихи их семейной жизни.

Мало кто знает, но мать недавно умершего Пеле до сих пор еще жива, сообщает британское mirror.co.uk

Но при этом женщина уже мало осознает реальность. По словам сестры Пеле, матери Селесте Арантес рассказалаи о смертиее сына, но женщина «пребывает в собственном иллюзорном мире», потому так и не осознала этого.

Футболист с мировым именем скончался в возрасте 82 лет.

Его мать не дак давно отметила свое столетие. Она не хотела для сына карьеры футболиста. В 1966-м году, когда Пеле был двукратным чемпионом мира, Селеста была удостоена премии «Мать года» от бразильской газеты O Globo.