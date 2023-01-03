Ученая объяснила, почему нельзя перегружать мозг

Профессор Татьяна Черниговская считает, что гениями рождаются, тест на IQ ничего о развитии не говорит, а искусственный интеллект несет опасность человечеству.

Татьяна Черниговская - заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, завлабораторией когнитивных исследований. Она также возглавляет кафедру проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ.

На счету ученой - множество открытий, помогающих лучше разобраться в самом себе и окружающем мире. В частности, специалист напоминает, что люди рождаются с определённой нейронной сетью, которая потом начинает образовывать разные нейронные связи.

Основные нейронные связи для жизнедеятельности у человека формируются до трех лет. А потом они развиваются в течение всей жизни - в зависимости от того, как именно человек их развивает. Это во многом зависит от окружения, среды, "куда попал этот мозг".

Гениальность. подчеркивает профессор, - это врождённое качество. Гений нельзя воспитать либо развить. Такие люди с рождения наделены особыми качествами, однако нужно суметь их реализовать, не погубить. Но бывает, что самородки рождаются и в непростых человеческих условиях, преодолевая потом все препятствия и реализуя свою гениальность.

"К примеру, наш Михаил Ломоносов. Гении не обязательно рождаются лишь в семье гениев, они могут родиться и в любой семье. Это так удачно складываются хромосомы," - пояснила Татьяна Владимировна.

Но способности мозга, подчеркнула эксперт, можно и нужно развивать. Для этого очень важно образование. И не с точки зрения получения диплома, а для тренировки навыков тонкого восприятия. То есть, слуха, видения (не просто зрения), чувствования. Любое искусство развивает мозг и улучшает нейронные связи.

При этом проверка умственных способностей с помощью теста IQ , уверена ученая, сильно переоценёна. Она определяет далеко не всю часть функций мозга. Есть много других важных показателей, демонстрирующих эффективность работы мозга.

Один из них EQ - это эмоциональный интеллект, отвечающий за способность проживать, распознавать собственные и чужие эмоции, важные для выстраивания коммуникаций.

Черниговская также отметила, что важно не число прочитанных книг, а - сложность произведений, которые заставляют мозг работать активнее. Мозгу нравятся парадоксы и так он усваивает знания быстрее.

Каждый мозг уникален - как отпечаток пальца либо сетчатка глаза. Даже у однояйцевых близнецов структура мозга разная - соответственно, когнитивно-поведенческие реакции тоже.

Сейчас модно говорить о таких расстройствах, как дислексия, дисграфия, аутизм, биполярное расстройство, СДВГ или депрессия. Но, по словам ученой, они были и раньше. Просто диагностировать и распознавать эти болезни научились не так давно. Соответственно, статистики по более ранним годам таких болезней тоже нет.

Ранее все это списывали под умственную отсталость или бесноватость. При этом, как выясняется, многие великие люди могли иметь такого рода симптомы.

Искусственный интеллект Черниговская считает большой угрозой обществу. Компьютерные программы уже сегодня могут воссоздавать музыку, шедевры художественного и литературного искусства. Скоро на основе алгоритмов разных произведений гениев могут быть созданы и новые работы, скажем, "Моцарта", "Ботичелли".

ИИ хотят сделать интуитивным, способным к воссозданию самого себя. Ученая назвала это очень опасной игрой.