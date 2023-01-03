В ДТП со снегоходом погиб знаменитый гонщик Кен Блок

Трагедия произошла в штате Юта. Кен спускался по крутому склону, но снегоход неожиданно перевернулся и придавил спортсмена.

Популярный американский раллист Кен Блок погиб из-за аварии со снегоходом.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на американские СМИ, трагедия произошла в штате Юта. Спортсмен ехал по крутому склону, когда транспорт внезапно перевернулся и придавил его. Кен скончался на месте.

Печальную новость подтвердила команда гонщика Hoonigan.

«С глубоким сожалением можем подтвердить: Кен Блок ушел из жизни после аварии на снегоходе. Он был первопроходцем и иконой. Нам будет очень его не хватать», — написали коллеги 55-летнего спортсмена в соцсетях.

Кен начал свою карьеру в ралли в 2005-м году, он трижды завоевывал серебро на престижных гонках. Спортсмен также активно вел блог, у которого насчитывается почти 2 миллиона подписчиков.