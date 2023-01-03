Юлия Меньшова рассказала, что дважды вышла замуж за своего мужа и больше 2 лет наблюдалась у психолога

Актриса и телеведущая не скрывает, что ее жизнь порой делала крутые зигзаги, но от этого она только интересней.

Юлия Меньшова - дочь легендарного режиссера и знаменитой актрисы. Но имя себе сделала сама. Именно так называлось и ее одно из ее ток-шоу на российском телевидении -"Я сама".

В 90-х она была одной из самых популярных телеведущих, но потом пропала с радаров на 10 лет. История ее семейной жизни тоже дала крутой поворот: после развода с мужем она вновь сошлась с ним. Почему так случилось? Чем и как актриса и ведущая живет сегодня? Меньшова без прикрас рассказывает о своей жизни.

Она призналась, что в школьные годы мечтала о карьере журналиста. Но поступила на актёрский факультет школы-студии МХАТ. При этом при отборе назвала вымышленную фамилию - Большова, чтобы не было ассоциации с ее именитым отцом.

С 1990 года играла в МХТ имени Чехова. На ее счету в кино и сериалах - более 25 ролей. Сейчас актриса является еще и доцентом кафедры актёрского мастерства ВГИК.

После закрытия канала ТВ6, а также популярной передачи "Я сама", Юлия почти 10 лет не была востребована на ТВ, чему сама удивлялась.

"Это был крутой период жизни, из которого я сделала вывод, что она устроена нелинейно, не всегда все складывается логично, как бы хотелось, бывают и резкие повороты", - так описала тот период Юлия.

Звезда не скрывает, что иногда ругается матом. Правда, только в кругу друзей, где это звучит уместно и вкусно. Она считает, что "мат - это вкусная приправа русского языка". И некоторые вещи без мата просто не звучат.

Во второй раз на ТВ Меньшова вернулась в 2013 году - с передачей "Наедине со всеми". С подачи ведущей жанр портретного интервью стал популярным, но в 2017-м году Юлия решила закрыть передачу сама, хотя рейтинги были хорошие.

Оказывается, звездные родители Меньшовой были в разводе 4 года, а потом снова сошлись. Сама она вышла замуж в 1996 году - за актёра Игоря Гордина. У них родились сын Андрей и дочь Таисия.

В 2004 году, когда дочери был всего годик, пара развелась. Но, как и Юлины родители, спустя 4 года сошлась снова.

"Спустя время у нас опять начался роман. Мы прятались от детей, скрывали отношения, потому что не были уверены, что окончательно сойдёмся. Проверяли чувства и поняли: снова хотим быть одной семьёй", - так вспоминает тот период актриса.

Правда, развод не прошел даром: Меньшова 2,5 года ходила к психологу. Она считает, что развод всегда трагичен для детей и наносит им психологическую травму. Но, если мужчина абьюзер, алкоголик, наркоман, его не стоит терпеть или возобновлять с ним отношения после развода.

Звезда не скрывает, что смерть отца, Владимира Меньшова, выбила её из колеи. За несколько месяцев до его ухода Юлия сняла с отцом интервью, и оно оказалось последним в жизни Меньшова.

В свои 53 года Юлия отлично выглядит. Она признаётся, что ранее делала "уколы красоты" раз в год, но потом стала замечать, что лицо меняется, тяжелеет, и отказалась от процедуры. Сейчас применяет омолаживающий массаж для лица и результатом довольна.