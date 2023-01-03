Белорусы скоро смогут попробовать полезное мороженое без сахара и лактозы

Новое лакомство будет с пониженной калорийностью, в составе не будет сахара и лактозы. Продукт можно использовать для диетического питания.

Сотрудник Института мясо-молочной промышленности Ольга Сотченко рассказала о появлении на белорусском рынке нового полезного десерта:

"Специалистами Института мясо-молочной промышленности разработана линейка полезного мороженого - с пониженной калорийностью, без добавления сахара, с пониженным содержанием сахара и без лактозы"

Такой продукт смогут употреблять и взрослые, и дети. Лакомство подойдет для диетического питания, его можно рекомендовать больным сахарным диабетом или людям с лактозной недостаточностью.

По словам Ольги Сотченко, изготовлено уже свыше 100 тонн полезного мороженого. И скоро попробовать новинку сможет каждый желающий.

Вкус нового лакомства будет ничуть не хуже вкуса традиционных сортов холодного десерта.

Специалист Института мясо-молочной продукции:

"Во время дегустации новых видов мороженого мы сделали вывод, что по вкусовым качествам они не уступают традиционным продуктам с сахаром"

Чтобы десерт выделялся на фоне остальных видов мороженого, на этикетке будет надпись крупным шрифтом о том, что продукт содержит сорбит.