Белорусы скоро смогут попробовать полезное мороженое без сахара и лактозы
Новое лакомство будет с пониженной калорийностью, в составе не будет сахара и лактозы. Продукт можно использовать для диетического питания.
Сотрудник Института мясо-молочной промышленности Ольга Сотченко рассказала о появлении на белорусском рынке нового полезного десерта:
"Специалистами Института мясо-молочной промышленности разработана линейка полезного мороженого - с пониженной калорийностью, без добавления сахара, с пониженным содержанием сахара и без лактозы"
Такой продукт смогут употреблять и взрослые, и дети. Лакомство подойдет для диетического питания, его можно рекомендовать больным сахарным диабетом или людям с лактозной недостаточностью.
По словам Ольги Сотченко, изготовлено уже свыше 100 тонн полезного мороженого. И скоро попробовать новинку сможет каждый желающий.
Вкус нового лакомства будет ничуть не хуже вкуса традиционных сортов холодного десерта.
Специалист Института мясо-молочной продукции:
"Во время дегустации новых видов мороженого мы сделали вывод, что по вкусовым качествам они не уступают традиционным продуктам с сахаром"
Чтобы десерт выделялся на фоне остальных видов мороженого, на этикетке будет надпись крупным шрифтом о том, что продукт содержит сорбит.
Опубликовано: Храмова Оксана