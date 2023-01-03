Ревва, Меладзе, Воля отлично заработали на корпоративах в Дубае

Такие артисты, как Александр Ревва, Валерий Меладзе, Павел Воля хорошо пополнили свой бюджет за время новогодних корпоративов в Дубае.

Новый год принес хорошие доходы Валерию Меладзе, Павлу Воле Александру Ревве, группе "Иванушки International". Все эти знаменитости не остались без работы в новогоднюю ночь, а выступили на корпоративе в Дубае 31 декабря.

В честь Нового года в крупнейшем городе ОАЭ проводился гала-вечер в стиле ретро-шик. Кроме российских артистов на сцену вышли Dr. Alban, Thomas Nevergreen и Ten Sharp.

Меладзе стал "сюрпризом" вечеринки, так как его имени не было на афише.