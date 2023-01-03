Эксперты назвали фильмы, которые заменят женщинам сеансы у психолога

Кино способно поднять настроение и повысить самооценку. Сюжеты картин часто вовлекают зрителей в анализ поступков героев и последствий их действий.

Психологи утверждают: некоторые фильмы способны успокоить, поднять самооценку и подариь позитив. Специалисты подобрали новинки минувшего сезона, которые порадуют женщин и вернут им психические силы и уверенность в себе.

Мой любимый враг

Это комедия про девушку Люси и её коллегу. Люси решила поставить на место холодного, хмурого Джошуа, который, как ей показалось, возомнил себя невесть кем.

И началась игра в ненависть и соперничество, но все пошло не по плану.

Любовь по вызову

В главной роли - Эмма Томпсон. Актриса и сценарист не стесняется самоиронии, потому ее героини получаются «очень настоящими». Само название раскрывает основу сюжета: немолодая скромная женщина хочет заказать услугу «секс на ночь».



Несмотря на сюжет и название, кинофильм не пошлый. Все действия проходят в одном номере отеля, но это не делает его скучным.

Ребёнок глухих родителей

Каково слышащему жить в семье глухонемых? Эта картина даёт нам ответ. Девушка, кроме того, что учится в школе, помогает своим родителям по работе, в общении с другими - по сути, является переводчиком для них.



При этом у неё талант к музыке, она мечтает поступить в консерваторию. Как необычная семья и девушка справятся с этим?

Три тысячи лет желаний

В главной роли - неподражаемая Тильда Суинтон, которая очень аутентично смотрится в роли учёного.

Это - сказка о любви. Основная идея в том, что каждое существо жаждет любви. Даже если это джинн либо сильная, независимая женщина, отрицающая свои желания и не верящая в чудеса. Сюжетный ряд погружает зрителей в восточный колорит древности.

Всё, везде и сразу

Как всё успеть и всем угодить? И налоги оплатить, и за отцом присмотреть, и дочери внимание уделить, и бизнесу. Тогда на помощь приходит способность перемещения во времени. Однако на деле оказывается. что все не все так просто, и ситуация катастрофически усугубляется.

В фильме много экшена, а в целом он о принятии себя и о межличностных отношениях.