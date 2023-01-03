Автогонщик Кен Блок погиб в возрасте 55 лет, столкнувшись со снегоходом

Эту информацию распространили новостные агентства после того, она официально подтверждена на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division, членом которой являлся Кен Блок.

Сообщается, что знаменитый автогонщик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Подробности трагедии не раскрываются, но известно, что авария наступила в результате столкновения со снегоходом. Кен Блок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Автогонщику было 55 лет, он являлся одним из самых знаменитых и успешных представителей автоспорта. Также он был одним из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Автогонщиком он стал в солидном по спортивным меркам возрасте — ему было почти 40 лет, выступая в ралли с командой Vermont SportsCar.

На данный момент информации о прощании и похоронах Кена Блока не поступало.