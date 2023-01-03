Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра
Представители ДНР заявили, что вооруженные войска Украины совершили очередной обстрел Макеевки и Киевского района Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов.
Сообщается, что это произошло 3 января примерно в 11-30 утра. По информации представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), кроме Донецка и Макеевки, снаряды также были выпущены по населенным пунктам Тоненькое и Орловка.
Калибр боеприпасов — 155 мм, что является доказательством их натовского происхождения. Соединенные Штаты Америки поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, и Киев активно использует их для регулярных обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме этого, украинская армия получила немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также используют снаряды калибра 155 мм.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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