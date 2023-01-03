Лукашенко: процесс строительства в Беларуси необходимо упростить

Александр Лукашенко поручил упростить строительство объектов любых категорий на территории Беларуси.

Днём 3 января Александр Лукашенко заслушал доклад представителей правительства в строительной отрасли страны, после чего заявил, что связанные со строительством в Беларуси процессы должны быть упрощены вне зависимости от категории возводимой постройки. Также Лукашенко отметил, что в случае строительства частных объектов ответственность за их безопасность несёт инициатор стройки и рабочие.

По мнению Александра Лукашенко, необходимо упразднить ряд вторичных требований для строительства, в частности наличие некоторой документации от МЧС.